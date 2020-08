Son Dakika: Bakan Albayrak: Çok daha güzel günler bizi bekliyor Son dakika gelişmesine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak.

Bakan Albayrak, Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreni sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. Albayrak, bugünün tarihi bir gün olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile tarihi bir açılış yaptık. Bundan yaklaşık 4 yıl önce bir stratejiden bahsetmiştik, Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi kapsamındaki hedeflerimizden bahsetmiştik. Bunun en tarihi adımlarından bir tanesini atmış oluyoruz, çok onur verici, gurur verici bir iş. Türkiye özellikle güneş teknolojilerinde dünyada hatırı sayılır ülkelerden biri olacak bir tesisin açılışını yaptık. Türkiye'de sadece ekonomik enerji politikaları anlamında değil bir psikoloji eşiğin aşılması anlamında da çok tarihi bir iş. Daha güzel tarafı da milli ekonomiden, katma değerli ekonomiden bahsediyoruz. Türkiye'nin katma değerli üretimle birlikte istihdama, yetişmiş iş gücüne, dönüşüm modeline örnek olacak yatırım modeli burada var. Burada Türkiye'ye, Türk mühendislerine, kendi insan kaynağınıza güvendiğinizde Türkiye artık bu teknolojilerde de söz sahibi ülkelerden biri olacak. Artık bu teknolojileri daha da ileri noktalara taşıyacak süreç başlayacak" dedi.

'TÜRKİYE ÇOK TARİHİ PROJELERE İMZA ATIYOR'Albayrak, bunun bir sonraki adımının, bu teknolojilerin gelişmesinde bir sonraki adımın enerji depolama olacağını ifade ederek, "Biz bunu başardıysak, pil depolama, enerji depolama altyapısıyla ilgili bunun yakın gelecekte de gerçekleştiğini göreceğiz. Türkiye çok tarihi projelere imza atıyor. Ben her yerde ifade ediyorum. 'Beton edebiyatı' lobisi var. Beton lobisi, betonlar arasında tasfiye olurken, Türkiye inşallah bu dönüşümü her anlamda çok daha ileri noktaya taşıyacak. Biz buna gönülden inanıyoruz. Her attığımız adım bu ideale ve hedeflere perçinlenerek ulaşmamız için çok daha güzel bir süreci ortaya koyacak. Ama şunu çok net söylüyorum; önümüzdeki günlerde daha güzel haberler le Türkiye inşallah daha mutlu ve güçlü şekilde geleceğe uyanacak" ifadelerini kullandı. 'CUMAYI BEKLEYELİM'

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdenin sorulması üzerine ise, "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir, yeter ki bu millete inandığınız sürece" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA