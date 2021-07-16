Son dakika! Aydın'da iş yerinde çıkan yangın panikletti
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Son dakika! Aydın'da iş yerinde çıkan yangın panikletti

Son dakika! Aydın'da iş yerinde çıkan yangın panikletti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Güzelhisar Mahallesi 35 sokakta bulunan pide salonunda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfak tüpündeki gaz kaçağından çıkan yangın duvar kağıtlarını tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangında iş yeri çalışanları kendilerini dışarı atarak yardım istedi. Çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangında müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Son dakika! Aydın'da iş yerinde çıkan yangın panikletti
Son dakika! Aydın'da iş yerinde çıkan yangın panikletti
Son dakika! Aydın'da iş yerinde çıkan yangın panikletti
Son dakika! Aydın'da iş yerinde çıkan yangın panikletti
Son dakika! Aydın'da iş yerinde çıkan yangın panikletti
Son dakika! Aydın'da iş yerinde çıkan yangın panikletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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