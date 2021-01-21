Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle açıldı

21.01.2021 11:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:40
Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika habere göre Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,66 artışla 413,54 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,69 değer kazancıyla 14.017 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artışla 6.767 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 5.665 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 değer kazancıyla 8.249 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,48 artarak 22.759 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,11 artışla 1,2120 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, önceki gün de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'in açıklamaları ile piyasalardaki teşvik paketi beklentilerinin arttığını belirterek, açıklanan 4. çeyrek şirket finansal sonuçlarının da pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini ifade eden analistler, ECB'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini söyledi.

Analistler, Lagarde'ın açıklamalarından gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, aralık ayı inşaat izinleri, konut başlangıçları ve ocak ayı Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin de takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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