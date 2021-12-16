Son dakika: Asgari ücret pazarlığında karar günü! Milyonların maaş zammı belli oluyor

Asgari ücrette karar günü geldi çattı. Daha önce üç kez toplanan Asgari Ücret Komisyonu, son toplantısını gerçekleştirmek için saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmelerde işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor. Son kez bir araya gelen komisyon, zamma ilişkin nihai kararını verecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

2022 için uygulanacak uygulanacak asgari ücreti saat 15.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. İşveren ve işçi tarafının asgari ücretin miktarı konusunda uzlaştığı ve rakamın 3 bin 900 olacağı da gelen iddialar arasında.

ANKET YAPILDI

Asgari ücret tespit komisyonunun çalışmaları 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıyla başlamıştı. Toplantıda bakanlığın hazırladığı anketin sonuçları da yayımlanmıştı. Buna göre yeni dönem asgari ücret beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2500 işçi ile görüşüldü. Ankete göre işverenlerin 2022 yılından ihtiyatlı bir iyimser beklenti içerisinde olduğu görüldü.

Katılımcıların yüzde 34'ü yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı sorusuna 3 bin 501 ile 3 bin 750 TL arasında cevabını vererek en yüksek oranı oluşturdu. Bu rakamı yüzde 19,3 ile 3 bin 251 TL ile 3 bin 500 TL arasında olmalı diyenler, yüzde 13,7 oranı ile de 3 bi 751 TL ile 4 bin TL arasında olmalı diyenler izledi. Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı sorusuna katılımcıların yüzde 74,3'ü evet yanıtını verirken, yüzde 25,7'si ise hayır yanıtını verdi.

İŞÇİ NE İSTİYOR?

Üçüncü toplantının ardından ilk kez rakam telaffuz eden işçi temsilcisi Türk-İş, asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisinin 4 bin TL olduğunu duyurdu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin TÜİK'e göre belirlenemeyeceğini belirterek, "Onların hesap başka benimki başka. İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liraya geliyor. Bunun altında rakam teklif etmek uygun değildir" diye konuştu.

İŞVEREN NE ÖNERİYOR?

İşçiyi enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten işveren temsilcisi TİSK ise, 3 bin 500 liralık bir rakam öne sürmüştü. TİSK bu rakamın üstüne çıkmak için devletten teşvik ve vergi indirimi desteği bekliyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne 'Ne yapılabilir' diye çalışıyoruz. 3 bin 500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2021 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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