Son Dakika | Arçelik'ten sürdürülebilir finans ve küresel iklim liderliği yolunda önemli adım - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Arçelik'ten sürdürülebilir finans ve küresel iklim liderliği yolunda önemli adım

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | Arçelik'ten sürdürülebilir finans ve küresel iklim liderliği yolunda önemli adım

Son dakika haber: Arçelik'in Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, UN Global Compact CFO Görev Gücü'ne (CFO Taskforce) üye olarak önemli bir görev üstlendi.

Arçelik'in Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, UN Global Compact CFO Görev Gücü'ne (CFO Taskforce) üye olarak önemli bir görev üstlendi.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği iş modeli olarak benimseyen Arçelik, küresel iklim liderleri arasında yer alarak iklim krizinin çözümüne katkı sağlamayı hedefliyor.

2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen şirket, geçen aylarda şirketleri sürdürülebilir, çevresel ve sosyal açıdan sorumlu uygulamalar geliştirmeye teşvik eden UN Global Compact-BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacıları arasına katılmıştı.

Arçelik'in Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, bu inisiyatifin CFO Görev Gücü'ne (CFO Taskforce) üye olarak önemli bir görev üstlendi.

Çok uluslu şirketlerin finans liderlerini bir araya getiren UN Global Compact CFO Görev Gücü, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için gerekli finansmanın sağlanması yolunda inovatif stratejiler geliştirmek için çalışıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, yeni göreviyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Arçelik'te finansman kararlarımızı sürdürülebilirliği önceliklendiren bir bakış açısıyla ele alıyoruz. CFO'lar olarak finansmanın sürdürülebilirlik odağında inşa edilmesinde ve iş stratejisine derinlemesine uyarlanmasında önemli sorumluluklar üstleniyoruz. Finansal çerçevelerden yatırım kararlarına kadar, uzun vadeli olumlu değişimi teşvik etmede önemli bir rol üstleniyoruz. Tüm dünyaya etki edecek kurumsal finansman stratejilerinin geliştirilmesi için dünyanın pek çok ülkesinden meslektaşımla bir araya gelmenin, fikir paylaşmanın, değişime ilham vermenin ve iş birliği içinde daha büyük bir gelecek için değer oluşturmanın büyük bir fark yaratacağına inanıyorum."

Arçelik'in mayıs ayında Türkiye'den uluslararası pazarlara ilk kurumsal yeşil tahvil ihracını gerçekleştirerek bu alanda öncü olduğunu hatırlatan Şen, 350 milyon avro tutarındaki tahvil ihracından elde edilen finansmanın, hazırlanan Yeşil Finansman Çerçevesi kapsamında enerji verimli ürünler, döngüsel ekonomi çözümleri, üretimde enerji verimliliği, kirliliği önleyici ve kontrol altına alan çözümler, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi, yenilenebilir enerji ve yeşil binaları kapsayan projelerinde kullanılacağını ifade etti.

Sürdürülebilirlik alanındaki başarıları küresel endeksler ve kuruluşlar tarafından tescillen Arçelik, global ölçekte sektörünün en büyük hacme sahip yeşil tahvil ihracını gerçekleştirmiş oldu.

Arçelik'in tahvillerine öngörülenden 4,5 kat fazla talep geldi.

Arçelik, dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 2019'un ardından 2020'de de Dayanıklı Ev Aletleri Kategorisinde "Endüstri Lideri" oldu. Ayrıca, Endekste 4 yıl üst üste listelenen ilk ve tek Türk sanayi şirketi konumunda bulunuyor.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Muhammed Ali Fatih Erbakan Meral Akşener Murat Kurum Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Lionel Messi Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Amelia Hamlin Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Arçelik'ten sürdürülebilir finans ve küresel iklim liderliği yolunda önemli adım - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:58:39. #1.12#