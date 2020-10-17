Son dakika... Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon
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Son dakika... Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon

17.10.2020 00:07 | Son Güncelleme: 17.10.2020 00:10
Son dakika... Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon

Son dakika gündem haberine göre Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Antalya merkezli Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, Denizli, Burdur ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin örgütün hiyerarşik yapılanmasını devam ettirmeye çalıştığı, örgütün bozulan moral ve motivasyonu yüksek tutmak için toplantı yapmayı sürdürdükleri iddia edildi.

Araması bulunan ve cezası kesinleşen örgüt üyelerine hücre evleri ayarladıkları, internetten sohbet uygulamalarına devam ettikleri öne sürülen şüphelilerin, ekonomik açıdan zor durumdaki diğer üyelere yardım yaptığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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