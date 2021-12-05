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Son Dakika | Ankara'da doğal gaz hattında patlama

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Son Dakika | Ankara'da doğal gaz hattında patlama

Son dakika habere göre Ankara'nın Sincan ilçesinde doğal gaz hattında patlama meydana geldi.

SİNCAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde doğal gaz hattında patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sincan Mahallesi Vatan Caddesi Lale Meydanı'ndaki kazı çalışması sırasında doğal gaz hattında patlama oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle çıkan yangın söndürülürken, patlamadan hiçbir vatandaşın olumsuz etkilenmediği belirtildi.

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AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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