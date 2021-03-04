Son dakika! Altınözü'nde Kovid-19 denetimi yapıldı
04.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:31
Son dakika habere göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.
Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ve ilçede oluşturulan denetim ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme süreciyle ilgili denetimlerde bulundu.
Ekipler, denetimlerin sıklaştıracaklarını, kurallara uymayanlara ceza yazılacağını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan