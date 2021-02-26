Son dakika! Alkollü sürücü ile ehliyetsiz sürücünün karıştığı kaza hafif atlatıldı
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Son dakika! Alkollü sürücü ile ehliyetsiz sürücünün karıştığı kaza hafif atlatıldı

26.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:18
Son dakika! Alkollü sürücü ile ehliyetsiz sürücünün karıştığı kaza hafif atlatıldı

Son dakika gündem haberi: Karaman'da minibüs ile beton mikserinin karıştığı kazada sürücünün birinin alkollü, diğerinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Karaman'da minibüs ile beton mikserinin karıştığı kazada sürücünün birinin alkollü, diğerinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Akif Ç. yönetimindeki 23 EF 349 plakalı beton mikseri ile Ali İhsan A. idaresindeki 70 AJ 375 plakalı minibüs, Siyahser Mahallesi Valilik kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsün yan yattığı kazada yaralanan olmadı.

Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapanırken minibüs sürücüsünün alkollü, beton mikserinin sürücüsünün de ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Minibüs sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, beton mikseri sürücüsüne de ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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