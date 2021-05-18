Son dakika! AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması
Bir son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Eğer Akşener, Netanyahu'yu birilerine benzetecekse 'açık iş birliği-gizli ittifak' yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Eğer Akşener, Netanyahu'yu birilerine benzetecekse 'açık iş birliği-gizli ittifak' yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmesine tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Meral Akşener'i, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu'yu birilerine benzetecekse 'açık iş birliği-gizli ittifak' yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım