Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocuk destek merkezindeki çocuklarla buluştu
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Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocuk destek merkezindeki çocuklarla buluştu

Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocuk destek merkezindeki çocuklarla buluştu
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk destek merkezindeki çocuklarla kahvaltıda buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk destek merkezindeki çocuklarla kahvaltıda buluştu.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram sabahı kahvaltımızı çocuk destek merkezimizdeki evlatlarımızla yaptık. Çocuklarımızın her birinin gözlerinin içi gülüyordu. Tüm çabamız, onların vatana millete hayırlı, mutlu bireyler olarak yetişmesi için. Sizleri çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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