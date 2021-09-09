Son dakika! Ağrı'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde, İnan Baran idaresindeki 13 KD 496 plakalı çekici, Hamza Göğüş yönetimindeki 33 NVG 66 plakalı çekici ve Ömer Sarıboğa'nın kullandığı 27 AFB 460 plakalı çekici aynı yönde ilerlerken çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Sarıboğa'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan Arif Teyber ise sağlık ekibince kaldırıldığı Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu