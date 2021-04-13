Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 5 asker öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 5 asker öldü

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 5 asker öldü

Son dakika gündem haberi: Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şakin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Muhammed Hanif Rızai, basına yaptığı açıklamada, militanların, Belh'in Çimtal ilçesine bağlı Serasyab bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin yaralandığını ifade eden Rızai, saldırının ardından çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda 10 askerin öldüğünü, 5 askerin de militanların eline esir düştüğünü öne sürdü.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 11 askerin öldürüldüğü iddia edildi.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken diğer yandan da havaların ısınmasıyla saldırılar devam ediyor.

ABD'nin Taliban ile anlaşması ve Afganlar arası barış görüşmeleri

ABD, 29 Şubat 2020'de Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı.

Afganistan'da asker bulunduran müttefiklerine danışmadan hareket eden ABD, Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü verdi.

Taliban'ın yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etmesine karşın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemler anlaşma dışında kaldı. Taliban ve Afgan yönetimi karşılıklı olarak binlerce kişiyi serbest bıraktı.

Taraflar nihai anlaşmanın müzakeresi için ocakta usul ve yöntemde anlaştı ancak 22 Şubat'ta başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Kabil yönetimi, Taliban'dan öncelikle kapsamlı ateşkes uygulamasını istiyor ve geçiş hükümeti talebini reddediyor.

Taliban, terör örgütleri listelerinden çıkabilmek için ABD'nin taahhüdünü yerine getirmesini de istiyor.

ABD son olarak 8 Mart'ta 90 gün zarfında şiddetin azaltılması ve taraflar arasında geçiş hükümeti kurulması önerisinde bulundu.

Afgan taraflar ile ABD'nin teklifiyle görüşmelerin nisanda Türkiye'de devam etmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Ece Erken Demet Akalın Murat Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 5 asker öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:32:26. #1.15#
title