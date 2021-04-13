Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 5 asker öldü

Son dakika gündem haberi: Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şakin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Muhammed Hanif Rızai, basına yaptığı açıklamada, militanların, Belh'in Çimtal ilçesine bağlı Serasyab bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin yaralandığını ifade eden Rızai, saldırının ardından çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda 10 askerin öldüğünü, 5 askerin de militanların eline esir düştüğünü öne sürdü.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 11 askerin öldürüldüğü iddia edildi.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken diğer yandan da havaların ısınmasıyla saldırılar devam ediyor.

ABD'nin Taliban ile anlaşması ve Afganlar arası barış görüşmeleri

ABD, 29 Şubat 2020'de Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı.

Afganistan'da asker bulunduran müttefiklerine danışmadan hareket eden ABD, Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü verdi.

Taliban'ın yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etmesine karşın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemler anlaşma dışında kaldı. Taliban ve Afgan yönetimi karşılıklı olarak binlerce kişiyi serbest bıraktı.

Taraflar nihai anlaşmanın müzakeresi için ocakta usul ve yöntemde anlaştı ancak 22 Şubat'ta başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Kabil yönetimi, Taliban'dan öncelikle kapsamlı ateşkes uygulamasını istiyor ve geçiş hükümeti talebini reddediyor.

Taliban, terör örgütleri listelerinden çıkabilmek için ABD'nin taahhüdünü yerine getirmesini de istiyor.

ABD son olarak 8 Mart'ta 90 gün zarfında şiddetin azaltılması ve taraflar arasında geçiş hükümeti kurulması önerisinde bulundu.

Afgan taraflar ile ABD'nin teklifiyle görüşmelerin nisanda Türkiye'de devam etmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat