Son dakika! Adıyaman'ın tarihi mekanlarında Kovid-19 sessizliği
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Son dakika! Adıyaman'ın tarihi mekanlarında Kovid-19 sessizliği

07.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:06
Son dakika! Adıyaman'ın tarihi mekanlarında Kovid-19 sessizliği

Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Adıyaman'nın Kahta ilçesindeki tarihi mekanlarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Adıyaman'nın Kahta ilçesindeki tarihi mekanlarda sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 risk haritasında Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan tek kent Adıyaman'da kısıtlama nedeniyme birçok tarihi alan sessizliğe büründü.

Nemrut Dağı'nı görmek için gelen yerli ve yabancı turistler, ilk durağı olan tarihi Karakuş Tümlüsü ve 1800 yıllık tarihi Cendere Köprüsü'nde Kovid-19 sessizlik hakim oldu.

Gölbaşı ilçesinde ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu.

Güvenlik güçleri, ilçede denetimler gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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