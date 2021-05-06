Son dakika! Adana'da top oynarken fenalaşan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika! Adana'da top oynarken fenalaşan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika! Adana'da top oynarken fenalaşan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde top oynarken fenalaşarak hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde top oynarken fenalaşarak hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Yassıçalı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde arkadaşlarıyla top oynayan 8 yaşındaki Ahmet Erdem Göçer, bir anda fenalaşarak yere düştü.

Babası tarafından özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane morguna kaldırılan Göçer'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yassıçalı Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Göçer'in 7 Mayıs'ta 9 yaşına gireceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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