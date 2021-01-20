Son Dakika | ABD Yüksek Mahkemesi, bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi
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Son Dakika | ABD Yüksek Mahkemesi, bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi

20.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:35
Son Dakika | ABD Yüksek Mahkemesi, bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi

Son dakika haberler... ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni gerçekleştirilirken, Kongre binasının karşısında bulunan Yüksek Mahkeme'nin bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.

ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni gerçekleştirilirken, Kongre binasının karşısında bulunan Yüksek Mahkeme'nin bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre binasında seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin töreni devam ediyor. ABD medyası, Kongre binasının karşısında bulunan Yüksek Mahkeme binasının bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildiğini duyurdu. Öte yandan Ulusal Muhafızların bölgede bulundukları aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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