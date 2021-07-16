Son Dakika | ABD hızlı transfer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Son Dakika | ABD hızlı transfer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son Dakika | ABD hızlı transfer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait 103 metrelik hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait 103 metrelik hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 11.26'da giriş yapan, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait, 8 borda numaralı ve 103 metre uzunluğundaki hızlı transfer gemisi 'USNS Yuma', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 12.45'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen hızlı transfer gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi. 


Son Dakika | ABD hızlı transfer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika | ABD hızlı transfer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika | ABD hızlı transfer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika | ABD hızlı transfer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen

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