ABD'den Skandal Afrin Açıklaması: Ateşkes Tüm Suriye'yi Kapsıyor!

ABD Dışişleri Sözcüsü, "Ateşkes tüm Suriye için geçerli. Türkiye BM'nin kararını iyi okumalı" açıklamasında bulundu.

Hatırlanacağı gibi BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye için oy birliğiyle ateşkes kararı alınmıştı. Karar sonrası Türkiye'den yapılan açıklamalarda, ateşkesin Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nı kapsamadığı vurgulanmıştı.

"İYİCE OKUMA" TAVSİYESİNDE BULUNDU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Afrin'de YPG'ye karşı 'Zeytin Dalı Harekatı' gerçekleştiren Türkiye'ye, BMGK'nın 15 üyesinin oy birliğiyle aldığı ateşkes tasarısını 'iyice okuma tavsiyesinde' bulundu.

DEAŞ, EL KAİDE, EL NUSRA GİBİ ÖRGÜTLER ATEŞKES KAPSAMI DIŞINDA

Ateşkes kararının Suriye'nin bütününde geçerli olduğunu söyleyen Nauert, karara imza atan tüm BMGK üyesi ülkeleri saydıktan sonra, 'Rusya ateşkes kararına evet oyu vermesine karşın, Esad rejimine desteğini sürdürmekte. Bu büyük bir sorun. Ateşkes 'insani yardım' kapsamında tüm ülkeyi kapsıyor. Yalnızca DEAŞ, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bunlarla ilgili grup ve kişiler ateşkes kapsamı dışında' dedi.

KARAR 30 GÜN BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Nauert, 'Türkiye'nin Afrin harekatının ateşkes kapsamında olup olmadığı' sorusuna verdiği yanıtta, 'Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye'nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye'ye BMGK'nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz' diye konuştu.