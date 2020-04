Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti Son dakika: ABD'de 23 Nisan tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin 1710 artarak 46 bin 785'e yükseldi. İngiltere'de ise 23 Nisan'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 616 artarak 18 bin 738'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'de, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1710 artarak 46 bin 785'e yükseldi.

VAKA SAYISI 843 BİNE YAKLAŞTI

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 318 artışla 842 bin 624'e çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 1710 artarak 46 bin 785'e ulaştı.

ABD'yi 213 bin 24 vakayla İspanya, 187 bin 327 vakayla İtalya ve 157 bin 135 vakayla Fransa takip ediyor.

NEW YORK SALGININ MERKEZİ

ABD genelinde ise New York, 263 bin 754 vaka ve 19 bin 453 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor. New York'u 95 bin 914 vakayla New Jersey ve 42 bin 944 vakayla Massachusetts izliyor.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 482 bin 434 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 614 hasta iyileşti. Ülke genelinde 121 bin 739 kişinin de hastanelerde Kovid-19 tedavisi sürüyor.

İNGİLTERE'DE BİR GÜNDE 616 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İngiltere'de de ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 616 artarak 18 bin 738'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 18 bin 122'den 18 bin 738'e, vaka sayısı 4 bin 583 artarak 138 bin 78'e çıktı. Son 24 saatte 14 bin 629 kişiye daha test yapıldı.

Test yapılan toplam kişi sayısı 425 bin 821'e, tekrarlar ile 583 bin 496'ya yükseldi. 980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, sonrasında sırasıyla 917, 737, 717, 778, 761, 861, 847, 888, 596, 449, 823, 759 ve 616 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA