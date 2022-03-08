Son Dakika: ABD Başkanı Biden'dan yeni yaptırım kararı: Rusya'dan hem petrol hem de doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz

Ukrayna'da savaş 13. gününde de devam ederken, bir yandan da başta Batı dünyası olmak üzere ülkeler ve şirketler Rusya'ya karşı yaptırımlarını arka arkaya açıklamaya devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol ithalatını durduklarını belirterek, "Petrol ihracatını yasaklayacağız. Bunun ticaretini yapamayacaklar. Bu Putin'e ağır darbe vuracak. Bu kararı ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakın dayanışma sonunda aldım" ifadelerini kullandı.

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