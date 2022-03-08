Son Dakika: ABD Başkanı Biden'dan yeni yaptırım kararı: Rusya'dan hem petrol hem de doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz
Haberler.com - Servet Uzun - Ekonomi
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Son dakika: Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı ardı ardına yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Biden, "Tarihteki en yaptırım kararını uyguluyoruz" diyerek Rusya'dan hem petrol hem de doğal gaz ithalatını yasaklandığını açıkladı.
Ukrayna'da savaş 13. gününde de devam ederken, bir yandan da başta Batı dünyası olmak üzere ülkeler ve şirketler Rusya'ya karşı yaptırımlarını arka arkaya açıklamaya devam ediyor.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol ithalatını durduklarını belirterek, "Petrol ihracatını yasaklayacağız. Bunun ticaretini yapamayacaklar. Bu Putin'e ağır darbe vuracak. Bu kararı ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakın dayanışma sonunda aldım" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022