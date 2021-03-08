Son dakika: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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Son dakika: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

08.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:36
Son dakika: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Son dakika haberleri: Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Işık mesajında, dünyanın kadının elinde şekillendiğini belirterek, "Hayat ana rahminde başlar. Kadınlarımız doğuran, besleyen, büyüten, koruyan hayatın her sürecinde iyi günde kötü günde sevinci üzüntüyü paylaşan, zorluklara göğüs geren kadınlarımız. Senede bir kere değil, her gün onları kutlamalı onlara sevgi ve saygımızı göstermekten çekinmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Kalaycı da emek, şefkat ve değerleriyle hayatımıza anlam katan kadınların gününü "en içten" dileklerle kutladığını ifade ederek, "Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti ortadan kaldırmak, toplumsal yaşamın her alanında kadınların güçlenmesini sağlayıp onları korumak bizim temel ilkemiz olmalıdır. Karaman Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Ak ise, varlıklarıyla dünyayı güzelleştiren, emekleri ve çabalarıyla hayatın her anına dokunan kadınların her türlü övgü ve takdirin üstünde, baş tacı olduğunu aktararak, şu mesajı verdi:

"Onlar olmasaydı ne sevgiyi, ne şefkati, ne iyi niyetini korumayı, güzel konuşmayı ve ne de güzel düşünmeyi layıkıyla bilemezdik. Kadınların içinde olmadığı bir dünyayı nasıl düşünemezsek onların hak ettikleri değeri bulamadığı bir yaşam şekli de tahayyül etmememiz gerekir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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