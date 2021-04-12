Suriye Rejimi ile PKK/PYD-YPG terör örgütünün buğday kavgası yeniden başladı

Bölgedeki kaynaklar, PKK/PYD-YPG terör örgütünün Mart ayı itibariyle kontrolü altındaki bölgelerde üretilen buğdayın rejim bölgesine aktarılmasının durdurulması ve engellenmesi yönünde karar aldığını iletti.

Bölgedeki kaynaklar, PKK/PYD-YPG terör örgütünün Mart ayı itibariyle kontrolü altındaki bölgelerde üretilen buğdayın rejim bölgesine aktarılmasının durdurulması ve engellenmesi yönünde karar aldığını iletti.

2020 yılında PKK/PYD-YPG terör örgütü ve rejim arasında buğday savaşı yaşanmış, rejim, terör örgütünün işgali altındaki Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerindeki çiftçilere örgütten daha iyi fiyat teklif etmiş, terör örgütü de buğday taşımacılığını engellemişti. Ancak rejim, PKK/PYD-YPG ile bazı tavizler karşılığında anlaşmaya varmıştı. Anlaşma gereği rejim, söz konusu bölgelerden buğday ve arpa alımını durdurmuştu.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, buğday ve un temininde sorun yaşayan, kontrolü altındaki bölgede halkının ekmek bulmakta zorluk çektiği rejim ile terör örgütü arasında buğday kavgasının yeniden başladığı öğrenildi. Kaynaklar, PKK/PYD-YPG terör örgütünün Mart ayı itibariyle kontrolü altındaki bölgelerde üretilen buğdayın rejim bölgesine aktarılmasının durdurulması ve engellenmesi yönünde karar aldığını iletti.

Bölgedeki kaynaklar, rejim bölgesinde ise fırınların önünde uzun kuyruklar ve 6 saate kadar varan bekleyişlerin devam ettiği, elinde tabanca bulunduranların kuyruğu atlamak için sıklıkla silaha başvurduğu, Lazkiye ve Hama'da ise sıra beklerken çıkan kavgaların ardından iki kişinin öldüğü bilgilerini paylaştı. Kaynaklar, ekmek sırasında bekleyen çocukların ise, okuldaki derslerine katılamadıklarını belirtiyor.

Suriye'nin yıllık buğday arzının yaklaşık yüzde 70'i kuzeydoğu Suriye'de üretiliyor. Kaynaklar, gıdanın bir kuşatma taktiği olarak kullanıldığını, bunun örneğinin Ocak ayında başlayan ve 23 gün boyunca süren gıda ve mazot girişi kısıtlamalarıyla yaşandığını, rejimin Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Tel Rıfat'a, PKK/PYD-YPG'nin ise Kamışlı ve Haseke'ye kısıtlama uyguladığını vurguluyor.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı