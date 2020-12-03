Polisi şehit eden saldırgan yakalandı
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Polisi şehit eden saldırgan yakalandı

03.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:11

Kahramanmaraş'ta 1 polis memurunu şehit eden 1 polis memurunu da yaraladıktan sonra kaçan saldırgan Muhammet Karataş yakalandı.

Kahramanmaraş'ta 1 polis memurunu şehit eden 1 polis memurunu da yaraladıktan sonra kaçan saldırgan Muhammet Karataş yakalandı.

Antalya'da bir cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın (22) Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a geldiği ve İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon yapılmıştı. Bir otelde kendisini yakalamak isteyen polis memurlarından birini şehit eden diğerini yaralayan Muhammet Karataş, özel harekat polisinin katıldığı operasyonla yakalandı.

Şahıs Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek binasına getirildi.

(Halil Ulubey/İHA)

Polisi şehit eden saldırgan yakalandı
Polisi şehit eden saldırgan yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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