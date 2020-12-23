Erzurum'da tarihi eser operasyonunda 439 sikke ele geçirildi
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Erzurum'da tarihi eser operasyonunda 439 sikke ele geçirildi

23.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:24
Erzurum'da tarihi eser operasyonunda 439 sikke ele geçirildi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 439 sikke ele geçirildi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 439 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Aşkale ilçesinde icra edilen yol kontrolünde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta ve sürücü üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 439 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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