Diyarbakır anneleri: "DEVA, hiçbir derdimize deva değil biz, terörle mücadele ediyoruz"
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Diyarbakır anneleri: "DEVA, hiçbir derdimize deva değil biz, terörle mücadele ediyoruz"

16.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:26
Diyarbakır anneleri:

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 561 gündür evlat nöbeti tutan aileler, kenti ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve diğer siyasi partilere tepki gösterdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 561 gündür evlat nöbeti tutan aileler, kenti ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve diğer siyasi partilere tepki gösterdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 561'inci gününde devam ederken aileler, dün Diyarbakır'a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve diğer siyasi partilere sitem ederek basın açıklamasında bulundu.

"PKK İLE MÜCADELE EDİYORUZ, YANIMIZDA MISINIZ, KARŞIMIZDA MISINIZ"

Aileler adına basın açıklamasını okuyan Mevlüde Üçdağ, eylemlerinin 561'inci günü olduğunu ve Diyarbakır anneleri olarak çocuklarını PKK'nın pençesinden kurtarmak için eyleme devam ettiklerini söyledi. Çocuklarını HDP'den istediklerini belirten anne Üçdağ, "Bu süre zarfında destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Fakat bize destek olmayıp sırtlarını dönenlere, bizi görmemezlikten gelenlere soruyoruz. HDP'nin yanında mısınız, karşısında mısınız? Biz HDP'nin karşısındayız. Çocuklarımızı kandırılmasından sorumlu olanlar HDP, PKK işbirlikçisidir. İsmini saymak istemediğimiz bazı partiler bugüne kadar bizim adımızı anmadı, yanımıza gelmedi. Soruyoruz, bizim karşımızda mısınız, yanımızda mısınız? CHP, buraya 550 gün sonra geldi. Fakat geç kaldılar. Bugüne kadar neredeydiler. İYİ Parti daha gelmedi, gelmeyeceğini söyledi. Ne yapmaya çalışıyorlar? Meral Akşener bir anne ve bizim halimizden o anlar diye düşündük. Yanılmışız, bizimle sırt sırta vermedi. Bize sırtını döndü. Pervin Buldan ve Meral Akşener'in Kadınlar Gününü kutlayanlar bizim kutlu nöbetimize destek olmuyorlar. Bakın, dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Diyarbakır'a ikinci kez geldi ve yine biz anneleri görmemezlikten geldi. Ziyaret etmedi ve gitti. DEVA, hiçbir derdimize deva değil. Biz, terörle mücadele ediyoruz. Biz, PKK ile mücadele ediyoruz. Bizimle bu mücadele de yanımızda olanlara teşekkür ediyoruz. Soruyoruz, karşımızda mısınız yanımızda mısınız" dedi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Diyarbakır anneleri: 'DEVA, hiçbir derdimize deva değil biz, terörle mücadele ediyoruz'
Diyarbakır anneleri: 'DEVA, hiçbir derdimize deva değil biz, terörle mücadele ediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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