Son dakika haber: İMAM BABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
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Son dakika haber: İMAM BABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Trabzon'un Of ilçesinde imam babaları Emre Göktaş tarafından tabancayla başlarından vurulup öldürülen Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Çaykara ilçesine getirildi.

Trabzon'un Of ilçesinde imam babaları Emre Göktaş tarafından tabancayla başlarından vurulup öldürülen Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Çaykara ilçesine getirildi. Taşhanpazarı Mahallesi'ndeki cenazeye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, ilçe belediye başkanları, çocukların dedesi Yüksel Çakır ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede acılı aile bireyleri, çocukların ardından gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası 3 kardeş, gözyaşlarıyla, aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

Son dakika haber: İMAM BABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Son dakika haber: İMAM BABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Son dakika haber: İMAM BABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Son dakika haber: İMAM BABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Son dakika haber: İMAM BABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: İMAM BABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER - Haberler
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