Son dakika haber: İMAM BABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Son dakika gelişmesine göre Trabzon'un Of ilçesinde imam babaları Emre Göktaş tarafından tabancayla başlarından vurulup öldürülen Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Çaykara ilçesine getirildi.