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Son bahar aylarında saç ekiminde pik seviyesi görülebilir

- Son bahar aylarında saç ekiminde pik seviyesi görülebilir Türkiye'de gittikçe gelişen saç ekimi endüstrisi koronavirüs engeline takıldı.

30.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:35

- Son bahar aylarında saç ekiminde pik seviyesi görülebilir

İSTANBUL - Türkiye'de gittikçe gelişen saç ekimi endüstrisi koronavirüs engeline takıldı. Uzmanlar, koronavirüs nedeniyle saç ekiminde geçen seneye göre yüzde 40'lık bir düşüş yaşandığını ancak, son bahara doğru saç ekiminde pik seviyesinin görebileceğini aktardı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (kovid-19) salgını Türkiye'de gittikçe gelişen saç ekim endüstrisini de olumsuz etkiledi. Avrupa, Ortadoğu, Güney Amerika ve Brezilya gibi ülkelerde saç sorunları yaşayan binlerce insan soluğu Türkiye'de alıyordu. Ancak koronavirüs nedeniyle sektör, geçen seneye göre yüzde 40'lık bir düşüş yaşadığı hesaplanıyor. Koronavirüs nedeniyle kliniklerini belirli bir süre kapattıklarını belirten Saç Ekim Uzmanı Serkan Aydın, "Kliniğimiz faaliyete girmeden önce tüm önlemlerimizi aldık. Yaklaşık 10 gündür yurt dışından önümüzdeki günlere randevular veriyoruz." dedi.

"Saç ekiminin Türkiye'ye katkısı çok fazla"

Saç ekim uzmanı Serkan Aydın, yaptığı açıklamada sağlık turizminin durma noktasına geldiğini söyleyerek, "Normalleşme sürecine girdik. Bu süreçten sonra kademeli olarak sağlık turizminin açılmasını bekliyoruz. Koronavirüs nedeniyle yurtdışındaki hastaların gelmemesi ve şehirlerarası yolculuğun kısıtlanmasından dolayı sağlık turizmi durma noktasına geldi. Yeni normalleşme süreciyle beraber kademeli olarak sağlık turizminin de hareketleneceğini düşünüyorum. Özellikle saç ekiminin Türkiye'ye katkısı çok fazla. Yılda ortalama 500 bin kişinin ülkemize gelip saç ektirdiğini söyleyebiliriz. Yıllık 1,5 milyar lira ciroluk bir olaydan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Saç ekiminde hasta sayısı olarak bir pik yaşayabiliriz"

Saç ekiminin en yoğun olduğu ilkbahar mevsiminde geçen yıla göre neredeyse yüzde 40'lık bir düşüş yaşandığının altını çizen Aydın, "Saç ekiminin en yoğun olduğu aylarda sektör durdu. Hastalar hem yurtdışından hem de şehir dışından gelemedi. Son 10 gündür randevu almaya başladık. Bu süreçte dezenfektan işlemlerini de yaptık. Şu anda bilinmezlik söz konusu, ama bu süreç atlatıldığı zaman sektörde bir patlama olacağını düşünüyorum. Sağlık turizminin sonbahar sonrasında bir patlama yaşayacağını düşünüyorum. Saç ekiminde hasta sayısı olarak bir pik yaşayabiliriz. İnsanlar randevularını ileri tarihe attı. Türkiye insanların biraz daha güvendiği bir ülke haline geldi. Turizmde bir patlama da olabilir." diye konuştu.

Son bahar aylarında saç ekiminde pik seviyesi görülebilir

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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