Seçime 3 Gün Kala Son Anket! Erdoğan, İlk Turda Zaferini İlan Ediyor

Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. Anket şirketleri de son viraja girdiğimiz şu günlerde yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

36 İLDE YAPILAN ARAŞTIRMADA ERDOĞAN İPİ GÖĞÜSLÜYOR

Son olarak ORC Araştırma şirketi 17-19 Haziran arasında 36 ilde toplam 4 bin 250 kişi ile yüz yüze yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,7 ile birinci turda seçimden galip çıkan isim olacak.

HDP'NİN OY ORANI MHP'Yİ GEÇTİ

Cumhur İttifakı'nın toplamda yüzde 54'lük kesimin desteğini aldığı araştırmada HDP'nin oy oranının MHP'yi geçmesi dikkat çekiyor. Yapılan araştırmada Millet İttifakı ise yüzde 32'de kaldı.