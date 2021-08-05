Son 24 saatte korona virüsten 108 kişi hayatını kaybetti
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Son 24 saatte korona virüsten 108 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte korona virüsten 108 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 108 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 297'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 108 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 24 bin 297'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 5 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 24 bin 297 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108 oldu. Son 1 günde toplam 245 bin 152 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 6 bin 636 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,77 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 45,32 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 74 milyon 901 bin 234'e yükseldi.

AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 40,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Siirt, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" dedi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.
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