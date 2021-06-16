Son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "1 milyon 240 bin 311 sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun