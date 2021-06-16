Son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldı

Son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "1 milyon 240 bin 311 sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Mehmet Metiner, sildiği 'çift maaş' paylaşımının ardından sosyal medya hesabını kapattı
Mehmet Metiner, sildiği "çift maaş" paylaşımının ardından sosyal medya hesabını kapattı
Türkiye'de bugün Kovid-19 aşısı için 750 bin randevu alındı
Türkiye'de bugün Kovid-19 aşısı için 750 bin randevu alındı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Sarp Akkaya Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Şenol Güneş Yiğit Şardan Nihat Özdemir Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 00:42:35. #1.14#

title