Soma'daki silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
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Soma'daki silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

20.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:04
Soma'daki silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Soma ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayının zanlısı tutuklandı.

Soma ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayının zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma Zafer Mahallesi'nde Serdar D'nin (39) silahla yaralanması olayının faili T.G'nin (24) İzmir'in Bergama ilçesinde olduğunu belirledi.

Zanlı, polis ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla gözaltına alındı.

Soma'ya getirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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