Soma'daki silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
20.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:04
Soma ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayının zanlısı tutuklandı.
Soma ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayının zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma Zafer Mahallesi'nde Serdar D'nin (39) silahla yaralanması olayının faili T.G'nin (24) İzmir'in Bergama ilçesinde olduğunu belirledi.
Zanlı, polis ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla gözaltına alındı.
Soma'ya getirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer