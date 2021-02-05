Solhanspor, Arhavi Voleybol'un konuğu olacak

Solhanspor, AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda Arhavi Voleybol ile karşılaşacak.

Solhanspor, AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda Arhavi Voleybol ile karşılaşacak.

Arhavi Spor Salonu'nda oynanacak Arhavi Voleybol-Solhanspor müsabakası, saat 13.00'te başlayacak.

Solhanspor Basın Sözcüsü Abdullah Bildik, yaptığı yazılı açıklamada, ligde kalma adına çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirtti.

İyi oyunla galibiyeti hedeflediklerini aktaran Bildik, galibiyet sayısını 10'a çıkarmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş