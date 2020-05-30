Sökeli hayvan severler sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
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Sökeli hayvan severler sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Söke Doğa ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, pandemi sürecinde sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Sökeli hayvan severler sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor
30.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:57

Söke Doğa ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, pandemi sürecinde sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Özellikle yaşanan pandemi sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmamaları için, mama dağıtımı yapan dernek üyeleri; son olarak Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden edindikleri mamaları sokak hayvanlarına dağıttı.

Söke İlçe Tarım Müdürlüğü ile görüşen dernek yönetim kurulu sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda destek olabileceklerini ifade edince; işbirliği gerçekleştirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni; "Salgın kısıtlamalarında sokak hayvanlarının beslenmesi için müdürlüğümüze valilikçe tahsis edilen yemlerin hayvanlara ulaşmasında yardımcı olan derneğimize teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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