Söke'nin Lisanslı Deposu için imza töreni yapılacak

İZMİR (İHA) - Aydın ve İzmir ilinde bulunan pamuk üreticileri başta olmak üzere Ege Bölgesi'ne büyük hizmet sunacak Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin lisanslı depo projesinde, imza töreni 20 Aralık 2021 pazartesi günü yapılacak. İmza törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da katılacak.

Söke Ticaret Borsası öncülüğünde, Söke'nin Argavlı Mahallesi'nde 73 dönüm arazi üzerine kurulacak lisanslı depo projesinde bileşenler bir araya gelerek son imzayı atacak. Söke Ticaret Borsası ile birlikte Aydın ve İzmir Ticaret Borsaları, İzmir Kalkınma Ajansı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)'nın da yer aldığı projede imzanın ardından inşaat için harekete geçilecek. İhaleye çıkılacak depo inşaatının ise 2022 yılı Ekim ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

2019 yılından bu yana çok ciddi bir çaba sarf ettiklerini belirten Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel, "Borsamız öncülüğünde Aydın ve İzmir Borsalarının da ortak olduğu Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'yi kurduk. Pazartesi günü güdümlü projenin protokol imza törenini yapacağız. İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger ve Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, vekillerimiz başta olmak üzere protokolün katılımıyla Söke'de gerçekleşecek törende gurur yaşayacağız" dedi.

İmzanın ardından yaşanacak süreçte inşaat aşamasına geçileceğini belirten Ahmet Nejat Sağel, "İhaleye çıkılacak. İhaleyi kazanan firma ile birlikte çalışmalara devam edeceğiz. Şartlar elverdiği halde Ekim ayında pamuk sezonunu kaçırmamak istiyoruz. Depoyu bitirmek istiyoruz. İnşallah Söke'ye ve bölge çiftçisinin hizmetine girecek" dedi.

Toplamda 30 milyon TL'lik bir proje olduğunu belirten Nejat Sağel, "Finansman sorunumuz yok. 7.5 milyon TL GEKA, 7.5 milyon TL'si İzmir Kalkınma Ajansı'ndan olmak üzere 15 milyon TL'si hibe, diğer yarısı da Ziraat Bankası ile yapılan düşük faizli bir yatırım kredisi ile karşılanacak" dedi.

"Yaşanan süreçte yorulmadık, sabrettik ve sonunda biz kazandık" diyerek sözlerini sürdüren Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel; "Bakanlıklarda bekledik, bürokrasiyi aşmamız gerekti. Ancak valilerimiz, vekillerimiz hep yanımızda oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünlere geldik, bundan sonrasının daha basit olacağını düşünüyorum. Sökemiz başta olmak üzere tüm bölgeye hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

??Merkez Bankası #faiz kararını açıkladı:



??100 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirildi.



Merkez Bankası'nın #faizkararı hakkındaki düşünceniz ne yönde? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet