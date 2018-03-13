Söke'de Lösemi Hastası Çocuk İçin Kan Bağışı

Söke ilçesinde lösemi hastası 8 yaşındaki çocuk için vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Hükümet Meydanı'da kurulan Kızılay Kan Bağış İstasyonu'na giden vatandaşlar, lösemi hastası 8 yaşındaki Emre Çatal için kan bağışı yaptı.

Kan bağışında bulunan Adil Çoksoy, "İnşallah hem Emre kardeşimize hem de kök hücre nakli bekleyen tüm arkadaşlarımıza, tüm çocuklarımıza faydalı olur. Herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum." dedi.

Kan bağışının birkaç gün daha devam edileceği belirtildi.