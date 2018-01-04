Sokak ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı



SAMSUN - Samsun'da sokak ortasında bıçaklanan 19 yaşındaki genç, ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi Olgun Sokak girişinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Okan A. sokakta yürüdüğü sırada Tunahan S.isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Tunahan S. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, yaralıyı hastaneye taşıyan ambulansta bulunan 1 adet bıçak polis ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.