Sokak kedileri emniyet ekiplerinin maskotu oldu
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Sokak kedileri emniyet ekiplerinin maskotu oldu

27.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:51
Sokak kedileri emniyet ekiplerinin maskotu oldu

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası ile uygulama noktasındaki iki sokak kedisine emniyet mensupları sahip çıktı.

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası ile uygulama noktasındaki iki sokak kedisine emniyet mensupları sahip çıktı.

İhsaniye Mahallesi'ndeki Çevik Kuvvet, Çocuk, Silah Ruhsat, Özel Güvenlik ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüklerinin bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına 2 yıl önce sığınan ve bahçede yemek artıklarını yiyen kediyi fark eden polis memurları, hayvanın bakımını üstlenerek ona özel alan hazırladı.

Anadolu Otoyolu Batı gişelerinde uygulama noktasında baktıkları kediyi de buraya getiren ekipler, nöbet tutarken ya da şubede çalışırken yanlarına gelen hayvanlarla keyifli vakit geçiriyor.

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Kedilerin düzenli sağlık bakımını yaptıran ekipler, bölgedeki diğer hayvanlara da sahip çıkarak karınlarını doyuruyor.

"Bize çok alıştılar, biz de onlara alıştık"

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Sebahattin Bozkurt, AA muhabirine, mesai arkadaşlarıyla hayvanları çok sevdiklerini söyledi.

Bahçede sürekli kedi bulunduğunu, hayvanların karınlarını doyurmak için buraya geldiğini anlatan Bozkurt, "İki kedimiz var. 'Yılışık' buraya gelip beslenen sokak kedilerinden birisi. 'Kaplan' ise yeni tip koronavirüs tedbirleri sürecinde Batı gişelerindeki uygulama noktasına karnını doyurmak için geliyordu. Sokağa çıkma yasağında orada sürekli ekipler vardı, karnını doyuruyorlardı. Tedbirler hafifleyince onu da şubemize getirdik." diye konuştu.

Bozkurt, kedilerin adeta emniyetin maskotu haline geldiğini, burada yatıp kalktığını vurgulayarak, artan yemeklerle karınlarını doyurduklarını dile getirdi.

Kedilerin şube içindeki odalara girip çıktığını anlatan Bozkurt, "Bize çok alıştılar, biz de onlara alıştık. 7 gün 24 saat buradalar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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