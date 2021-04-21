Sokak hayvanları güvende
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Sokak hayvanları güvende

Sokak hayvanları güvende
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelerde yaşayan sokak hayvanlarını beslenme noktalarına mama ve su bırakarak düzenli olarak besliyor.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal bölgelerde yaşayan sokak hayvanlarını beslenme noktalarına mama ve su bırakarak düzenli olarak besliyor.

Alanya Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal faaliyetlere de hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kırsal bölgede bulunan sokak hayvanlarına mama ulaştırarak doğal yaşamın devamını sağlıyor.

"Beslenme alanları boş bırakılmıyor"

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, COVID-19 kısıtlamaları ve Ramazan ayının gelmesiyle birlikte azalan vatandaş desteğini telafi etmek adına titizlikle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, kırsal mahallelerde ve kırsal bölgelere ulaşım sağlayan yollarda oluşturulan beslenme noktalarına mama ve su bırakmaya devam ettiklerini söyledi.

"Sokak hayvanları bize emanet dostlarımızdır"

Müdür Kanlı, "Sokak hayvanlarının sağlığının korunması, mama ve su ihtiyaçlarının karşılanması adına ekiplerimiz sürekli görev başındalar. COVID-19 kısıtlamalarının arttırılması ve Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kırsal bölgelerdeki hayvanlarımızın beslenme kaynaklarında aksamalar yaşamaması için günlük olarak bu beslenme noktalarımızı ziyaret ediyoruz ve mama bırakıyoruz. Can dostlarımıza elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi. - ANTALYA

Sokak hayvanları güvende
Sokak hayvanları güvende
Sokak hayvanları güvende
Sokak hayvanları güvende
Sokak hayvanları güvende
Sokak hayvanları güvende

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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