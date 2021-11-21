SOKAK FUTBOLU ŞAMPİYONLARINA KUPALARINI MANSUR YAVAŞ VERDİ

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Red Bull Neymar Jr's Five'ın Türkiye finaline ev sahipliği yaptı. Başkent'te sokak futbolunu canlandırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve destekleriyle Gençlik Parkı'nda düzenlenen final karşılaşmasında galip olan San Marino takımı, şampiyonluk kupasını maçı izlemeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın elinden aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği destekleri çeşitlendirerek sürdürüyor.

Mahalle kültürünün vazgeçilmezlerinden biri olan sokak futbolunu Başkent'te yeniden canlandırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği ile iş birliği yaparak 'Red Bull Neymar Jr's Five'ın Türkiye finaline ev sahipliği yaptı.

Dünya çapında gerçekleştirilen mahalleler arası sokak futbolu turnavası olan 'Neymar Jr's Five' Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Gençlik Parkı'na kurulan sahada gerçekleştirildi.

BAŞKENTLİLER SOKAK FUTBOLUNU BAŞKAN YAVAŞ İLE BİRLİKTE İZLEDİ

Şehirlerde futbol oynama fırsatı bulamayanlar ile çocukluğunu sokak futbolu oynayarak geçirenleri buluşturan Sokak Futbolu Turnuvası'nın final heyecanı Ankara'ya taşındı.

Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın adıyla düzenlenen turnuvada Gaziantep, Sivas, Çanakkale ve Denizli'de düzenlenen elemelerle 6 takım büyük finale adını yazdırırken, 6 takımın yanı sıra 2020 yılında boy gösteren 3 şehir finalisti takımı da finale davet usulüyle katıldı.

Turnuvanın finalinde ise Adana'dan San Marino, Çanakkale'den Doksanlar takımı ile yarıştı. Gençlik Parkı'na gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kıran kırana geçen final maçını Başkentli futbolseverlerle birlikte izledi.

ŞAMPİYONLUK KUPASI YAVAŞ'TAN

Oyuncuları tek tek tebrik ederek başarılar dileyen Yavaş, Türkiye şampiyonluğunu kazanan San Marino takımına kupasını verdi.

Maçı izlemeye gelen Başkan Yavaş'a vatandaşlar yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirirken, Katar'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne katılacak olan San Marino takımı dünya şampiyonu olan Neymar Jr Enstitüsü ile yarışacak.

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