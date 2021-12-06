Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ağaç ve yapraklarda oluşan kırağı Tarihi Ardahan köprüsü Karla kaplı ağaçlar ARDAHAN - Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

ARDAHAN (AA) - Ağaç ve yapraklarda oluşan kırağı

Tarihi Ardahan köprüsü

Karla kaplı ağaçlar ARDAHAN - Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentin özellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan soğuk ve sis kırağı oluşmasına neden oldu. Soğuk hava nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken kırsaldaki sokak hayvanlarına ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yem verildi.

Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Dün gecenin en düşük sıcaklığı! Ardahan'da kilitler bile dondu, termometre eksi 25'i gördü

Dün gecenin en düşük sıcaklığı! Ardahan'da kilitler bile dondu, termometre eksi 25'i gördü

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title