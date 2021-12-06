ARDAHAN (AA) - Ağaç ve yapraklarda oluşan kırağı

Tarihi Ardahan köprüsü

Karla kaplı ağaçlar ARDAHAN - Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentin özellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan soğuk ve sis kırağı oluşmasına neden oldu. Soğuk hava nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken kırsaldaki sokak hayvanlarına ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yem verildi.