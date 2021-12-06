Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Ağaç ve yapraklarda oluşan kırağı Tarihi Ardahan köprüsü Karla kaplı ağaçlar ARDAHAN - Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
ARDAHAN (AA) - Ağaç ve yapraklarda oluşan kırağı
Tarihi Ardahan köprüsü
Karla kaplı ağaçlar ARDAHAN - Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentin özellikle Kura Nehri bölgesinde yoğunlaşan soğuk ve sis kırağı oluşmasına neden oldu. Soğuk hava nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken kırsaldaki sokak hayvanlarına ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yem verildi.