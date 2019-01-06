Soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

-432 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS - Sivas'ta etkili olan soğuk hava kar yağışı dolayısı ile 432 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Kızıldağ geçidinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Erzincan karayolunda da ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 432 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren yol açma çalışmalarına başladı. 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile Sivas ile Erzincan arasındaki karayolu ulaşımı durdu. Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Araçlar kara gömüldü, yollar tamamen kapandı, sular dondu. Yağan kara en çok sevinen yine çocuklar oldu. İlçede hayat dururken kart postallık görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İHA