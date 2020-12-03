Sofra bezinden 6 kilo 800 gram metamfetamin çıktı
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Sofra bezinden 6 kilo 800 gram metamfetamin çıktı

03.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:54
Sofra bezinden 6 kilo 800 gram metamfetamin çıktı

Adana'da bir eve yapılan operasyonda hassas burunlu narkotik köpeği "Aşil" 6 kilo 800 gram metamfetamin bulurken, 6 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Adana'da bir eve yapılan operasyonda hassas burunlu narkotik köpeği "Aşil" 6 kilo 800 gram metamfetamin bulurken, 6 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir evde metamfetamin satıldığı bilgisine ulaştı. Polis eve baskın yaptı. Yapılan baskında hassas burunlu narkotik köpeği Aşil ile arama yapıldı. Polis Aşil'in tepki verdiği çekmeceyi kontrol ettiğinde sofra bezinin içine sarılı halde 6 kilo 800 gram metamfetamin buldu. Polis ayrıca uyuşturucu aradığı sırada yatakların arasında 6 ruhsatsız tabanca da ele geçirdi. Polis tabanca ve uyuşturucuya el koyup H.C.E. (19) isimli şahsı gözaltına aldı.

Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

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Sofra bezinden 6 kilo 800 gram metamfetamin çıktı
Sofra bezinden 6 kilo 800 gram metamfetamin çıktı
Sofra bezinden 6 kilo 800 gram metamfetamin çıktı
Sofra bezinden 6 kilo 800 gram metamfetamin çıktı
Sofra bezinden 6 kilo 800 gram metamfetamin çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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