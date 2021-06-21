SMS ile aşı randevusu nasıl alınır? Toplam yapılan aşı sayısı!
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yaygınlaşan aşı çalışmasında SMS ile aşı randevusu nasıl alınır? Toplam yapılan aşı sayısı! Biontech aşı yan etkileri! Toplam aşı sayısı!
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yaygınlaşan aşı çalışmasında SMS ile aşı randevusu nasıl alınır? Toplam yapılan aşı sayısı!Biontech aşı yan etkileri! Toplam aşı sayısı!
SMS İLE AŞI RANDEVUVU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu e- nabız aracılığı ile alınabilir. Bunun için T.C. kimlik numarasıv şifre ile aşı randevusu alabilirsiniz. E- nabız ile aşı randevusunda istediğiniz aşı ve hastaneden alabilirsiniz. MHRS 182 hattından da aşı randevusu alabilirsiniz.