SMS ile aşı randevusu nasıl alınır? Toplam yapılan aşı sayısı!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yaygınlaşan aşı çalışmasında SMS ile aşı randevusu nasıl alınır? Toplam yapılan aşı sayısı! Biontech aşı yan etkileri! Toplam aşı sayısı!