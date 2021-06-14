Slovakya'nın 2021 Yılı Ocak-Mart Dönemi Detaylı Dış Ticaret İstatistikleri
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Slovakya'nın 2021 Yılı Ocak-Mart Dönemi Detaylı Dış Ticaret İstatistikleri

Slovakya'nın 2021 Yılı Ocak-Mart Dönemi Detaylı Dış Ticaret İstatistikleri
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9 Haziran 2021 tarihinde 2021 yılının Ocak-Mart dönemine ilişkin yayımlanan dış ticaret istatistiklerine göre, mal ihracatı 2020 yılının aynı dönemine göre %14, 3 artarak 22, 15 milyar avroya ulaşırken, mal ithalatı %7, 1 artarak 20, 88 milyar avroya yükseldi.

9 Haziran 2021 tarihinde 2021 yılının Ocak-Mart dönemine ilişkin yayımlanan dış ticaret istatistiklerine göre, mal ihracatı 2020 yılının aynı dönemine göre %14, 3 artarak 22, 15 milyar avroya ulaşırken, mal ithalatı %7, 1 artarak 20, 88 milyar avroya yükseldi. 2021 yılının Ocak-Mart döneminde Slovakya, 1, 27 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

2021 yılının Ocak-Mart döneminde Slovakya en yüksek dış ticaret fazlasını Fransa (794, 1 milyon €), Almanya (757 milyon €), Polonya (756, 6 milyon €), Macaristan (642, 3 milyon €), Avusturya (628, 2 milyon €), İngiltere (602, 4 milyon €), ABD (552, 4 milyon €), Çekya (403, 8 milyon €), İtalya (396 milyon €) ve İspanya (264, 9 milyon €) ile yaptığı ticarette kaydetti. Ülkenin en fazla dış ticaret açığı verdiği ülkeler ise sırasıyla Güney Kore (1. 150, 5 milyon €), Vietnam (1. 048, 4 milyon €), Rusya (882, 9 milyon €), Çin (693 milyon €), Malezya (160, 5 milyon €) ve Tayvan (88 milyon €) oldu.

Slovakya'nın AB ülkelerine ihracatı bir önceki yılın Ocak-Mart dönemine göre %13, 2 artarak toplam ihracatının %78, 8'ini oluşturdu. Slovakya'nın OECD ülkelerine ihracatı ise %12, 9 oranında artararak ülkenin toplam ihracatının %87, 2'sini oluşturdu. Mal bazında en yüksek ihracat artışı insan taşımacılığı için tasarlanmış motorlu araçlar ve diğer motorlu taşıtlarda (+1. 543 milyon avro); motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarında (+283, 9 milyon avro); televizyonlar için monitor, projector ve alıcı cihazlarında (+152, 8 milyon avro); yük taşımacılığında kullanılan motorlu araçlarda (+147, 4 milyon avro); demir veya alaşımsız çelikten yassı, sıcak haddelenmiş ürünlerde (+108, 3 milyon avro) görüldü. En yüksek ihracat düşüşü ise petrol yağlarında ve ham petrol dışındaki bitümenli minerallerden elde edilen yağlarda (-99, 1 milyon avro); diğer kauçuk, plastik ve deri tabanlı ayakkabılarda (-20, 8 milyon avro) ve pistonlu yanmalı motorlarda (-20, 1 milyon avro) kaydedildi.

Ülkenin AB'den ithalatı ise bir önceki yıla göre %8 artarak toplam ithalatının %65, 8'ine gerilerken, OECD ülkelerinden yapılan ithalat %3, 8 artarak toplam ithalatın %64, 6'sını oluşturdu. Mal bazında en yüksek ithalat artışı motorlu taşıtların parça ve aksesuarlarında (+318, 7 milyon avro), teşhis veya laboratuvar reaktiflerinde (+164, 2 milyon avro), petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonların ithalatında (+150, 2 milyon avro), tel ve kablolarda (+135 milyon avro) ve radyo veya televizyon yayıncılığı için iletim cihazlarının parça ve aksesuarlarında (+127, 2 milyon avro) görüldü. Mal bazında en yüksek ithalat düşüşü ise petrol yağlarında ve ham petrol dışındaki bitümenli minerallerden elde edilen yağlarda (-155, 7 milyon avro); hücresel ağ ve diğer kablosuz ağlar için telefonlar da dahil olmak üzere telefon setlerinde (-58, 4 milyon avro) görüldü.

Kaynak: Slovakya İstatistik Ofisi

Yayımlayan: Bratislava Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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