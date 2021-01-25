"Skyroad ile Keşfet" fotoğraf yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat, "Albayrak Grubu, ticari ve sınai faaliyetlerinin yanında medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetleriyle ülkemizde gerçekten önemli bir boşluğu doldurmakta ve çok önemli fikir-yayıncılık hizmeti yapmaktadır.

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat, "Albayrak Grubu, ticari ve sınai faaliyetlerinin yanında medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetleriyle ülkemizde gerçekten önemli bir boşluğu doldurmakta ve çok önemli fikir-yayıncılık hizmeti yapmaktadır." dedi.

Albayrak Medya markalarından Skyroad'ın Türkiye turizmine katkı amacıyla gerçekleştirdiği "Türkiye'nin Seyahat Rotalarını Keşfet" fotoğraf yarışmasının ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Törende konuşan Albayrak Grubu CEO'su Bolat, Skyroad dergisinin 5 yıldır başarıyla çıkarak 400 bin kişilik bir okuyucu kitlesine ulaştığını bildirdi.

Bolat, "Maddi destekleriyle katkı veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Albayrak Grubu, ticari ve sınai faaliyetlerinin yanında medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetleriyle ülkemizdeki gerçekten önemli bir boşluğu dolmakta ve çok önemli fikir-yayıncılık hizmeti yapmaktadır." dedi.

Albayrak Holding'in 69 yaşında olduğunu belirten Bolat, "Sanayiden inşaat sektörüne, hizmetler ve gıda sektörüne yayılan 4 ülkede toplam 15 binin üzerinde çalışanla üretim, istihdam, ihracat ve yatırım noktasında yıllardır istikrarlı bir şekilde büyüyen, gelişen bir grubuz. 'Önce Türkiye ve halkımız' diyerek bu çalışmaların içinde bulunduk bugüne kadar. Albayrak Holding sahipleri, olayı sadece bir ticari faaliyet olarak görmeyip medya alanında da yatırım yapmışlardı." şeklinde konuştu.

"Yayın hayatında güçlü bir şekilde yer alıyoruz"

Prof. Dr. Ömer Bolat, Mayıs 1998'de Yeni Şafak gazetesinin devralındığını hatırlatarak, "O tarihten bu yana 23 yıldır faaliyetteyiz. Bizim yayıncılık alanında çizgilerimiz milli değerlerimiz, manevi inanç dünyamız ve kutsal değerlerimiz önceliklidir. Bu anlamda objektif bir şekilde ülkemizin değerleriyle örtüşen bir yayıncılık bugüne kadar başarıyla yapıldı. Tabii ilerleyen yıllarda dijital medya ortaya çıktı ve Yeni Şafak gazetemiz bu alanda da 3 dilde yayınlanmakta. Gzt.com ve Mecra gibi yayınlar ile de devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

2006 yılında yayın hayatına başlayan TVNET'e de değinen Bolat, şöyle konuştu:

"Haber, tartışma ve belgesel programlarıyla devamlı şekilde istikrarlı çizgisiyle gelişen, büyüyen başarılı bir yayıncılık mecrasıdır. 2012 yılında dergi çalışmalarımız başladı. Derin Tarih ve Z Raporu'yla devam ettik. Lokma yemek dergimiz başladı. Cins gazetemiz gençler için, Bilge Çocuk çocuklar için yayın hayatına başladı. Kültür, sanat, hayat ve seyahatle ilgili Skyroad yayın faaliyetini sürdürüyor.

15 civarında dergimiz var. Albayrak Medya olarak dergicilik faaliyetine bir can suyu verircesine devam ediyoruz. Yayın hayatında güçlü bir şekilde yer alıyoruz. 3 sene önce tarihe iz bırakmak gayesiyle Ketebe isminde bir yayınevi kurduk. 3 yılda şu ana kadar 415 eser bastık ve Türkiye'de yayınevi sektöründe en önde gelen kuruluşlardanız. Ketebe Yayınları, düşünce dünyamızda takdirle karşılanıyor. Dağıtım için de şirket kurduk. Birlikte Dağıtım ağımızla okuyucularımızla buluşuyoruz. Olayın bir de mali boyutu var; bunun için de reklam şirketimiz Reklam Piri de bu alanda canla başla çalışıyor."

Bolat, okuyucu öncelikli olduklarını belirterek, "Okuyucularımız olmasa bu çalışmalarımızın bir anlamı kalmayacak. Aynı heyecan ve azimle bu çalışmalarımızı uzun yıllar daha devam ettireceğiz." dedi.

Toplamda 60 bin TL ödül verildi

Yıldız Holding ve Vakıfbank sponsorluğunda "#mutluetmutluol" sloganıyla gerçekleşen "Skyroad ile Keşfet" adlı yarışmada, en iyi fotoğraflar belirlendi. Yarışmada, "Türkiye'nin Seyahat Rotalarını Keşfet" konulu Türkiye turizmine katkı sağlayan en iyi fotoğraflar, 2 ayrı kategoride değerlendirildi.

1-31 Aralık 2020'de çevrim içi olarak başvuruların gerçekleştiği yarışmanın jüri üyeleri Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Mustafa Seven, Fotoğraf Sanatçısı Sezgi Olgaç ve Yenişafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç 15 Ocak'ta bir araya geldi. Değerlendirmeden geçenler iki kategoride toplam 60 bin TL ödül kazandı. Ayrıca 3 kişi de mansiyon ödülü olarak çift kişilik Birun Kümbet Dağ Evleri'nde tatil kazandı. Her kategoride 3, toplam 9 kişiye ödülleri teslim edildi.

Törende açılış konuşmasını Skyroad dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan yaparken, yarışmadaki başarıyı anlatmak üzere Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan da sunum yaptı.

Törene, yarışma sponsorları Yıldız Holding adına Kurumsal İletişim Grup Direktörü Tuğçe Altınsoy, Vakıfbank adına ise Halkla İlişkiler ve Medya Müdürü Gönül Güral Öztürk katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu