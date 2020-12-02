Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak: "Takımımıza çok güveniyoruz"
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Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak: "Takımımıza çok güveniyoruz"

02.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:12

- Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak: "Takımımıza çok güveniyoruz" "Ülkemiz için önemli bir maç oynayacağız" "Rıza hocanın sağlık durumu iyi" UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki beşinci maçında yarın sahasında İspanya ekibi Villarreal ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da Yardımcı...

- Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak: "Takımımıza çok güveniyoruz"

"Ülkemiz için önemli bir maç oynayacağız"

"Rıza hocanın sağlık durumu iyi"

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SİVAS - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki beşinci maçında yarın sahasında İspanya ekibi Villarreal ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak, "Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bildiğiniz gibi eksiğimiz çok fazla ama bu bahane değil. Takımımıza çok güveniyoruz" dedi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın korona virüs testinin pozitif çıkması sebebiyle Yardımcı Antrenör Bülent Albayrak, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında konuştu. Herkese sağlıklı bir yaşam dileyerek sözlerine başlayan Albayrak, "Rıza Çalımbay, Servet Çetin, Ayhan Tenbeloğlu ve Burhan Kılıç'ın testi pozitif çıkmıştı. Şu anda izole edildiler. Bundan dolayı çok üzgünüz. Öncelikle sağlıklı bir yaşam ve şifalar diliyorum. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönem bizim takımımızı inanılmaz derece negatif etkiledi. Önemli eksikliklerimiz oldu ama yarın önemli bir maç oynayacağız. Hem Sivasspor için hem de ülkemiz için önemli bir maç oynayacağız. Ülkemize kazandıracağımız puanlar ileride diğer takımlarımızın da Avrupa kuplarında daha iyi pozisyonlarda olmasını sağlayacak. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bildiğiniz gibi eksiğimiz çok fazla ama bu bahane değil. Takımımıza çok güveniyoruz. Elimizde olan arkadaşlarımız, oynamayan arkadaşlarımızı aratmayacak hatta onlar için sahada mücadele edecekler. Bundan çok eminim" diye konuştu.

"Yarınki maç bizim için final maçı"

Maçlara tam anlamıyla hazırlanamadıklarını belirten Albayrak, "Yenileme çalışması yaparak bir sonraki maça hazırlanıyoruz. Bu kadar sıkıntılı bir dönem yaşamamıza rağmen özellikle Avrupa maçlarında iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Ülkemize iyi puanlar kazandırdık ve yarınki maçta da gruptan çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan herkes emin olsun. Yarın sahada varımızı yokumuzu ortaya koyacağız. Futbolcu arkadaşlarımıza çok inanıyorum. Bunu başaracağız inşallah. Yarınki maçın skoru belirleyici olmayacak belki gruptan çıkmak için. Önemli olan Maccabi Tel-Aviv takımının yarın puan kaybetmesi. Onlar puan kaybettiği taktirde bizim maçın skoru ne olursa olsun, tabi ki galip gelip büyük bir avantaj elde edeceğiz. Onları gidip orada yendiğimiz taktirde gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Yarınki maç bizim için final maçı. İnşallah yarın iyi bir sonuç olacağız" ifadelerini kullandı.

"Rıza hocanın sağlık durumu iyi"

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Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın sağlık durumunun sorulması üzerine Albayrak, "Rıza hoca bu maç için yapılan Kovid testinin sonunda pozitif çıktı. Kendisi şu an karantinada ve izole edilmiş durumda. Sağlık durumunda kötü bir şey yok, gayet iyi" cevabını verdi.

Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak: 'Takımımıza çok güveniyoruz'
Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak: 'Takımımıza çok güveniyoruz'
Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak: 'Takımımıza çok güveniyoruz'
Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak: 'Takımımıza çok güveniyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

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