SİVAS (DHA) - SPOR Sivasspor Kadın Futbol Takımı 25 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - KADIN Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Bitexen Sivasspor Kadın Futbol Takımı 25 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nevzat Ercanlı ile antrenör Adem Sarıtaş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kadın futbol takımına yeni sezonda başarılar dileyerek, "Bu sene ilk defa Süper Lig'de yarışma hakkını elde ettik. Lige de geçen hafta başladık. Her ne kadar mağlubiyetle başlamış olsak da kızlarımız ilerleyen zamanlarda çok iyi sonuçlar başaracaklarına inancımız tam. Sivasspor kadın futbol takımı Gazi Lisesi'nin bir devamı. 12 takımlı 2 gruptan oluşan bir ligimiz oldu. Kadın futbolu ileride çok ilgi görecek bir branş. Dolayısıyla bizde bu fırsattan geri kalmak istemedik ve arkadaşlarımızla birlikte yeni bir yola baş koyduk. İnşallah Sivas şehrimize güzel ve renkli maçlar sağlayacağız. Bu döneme kadar takımı başarıyla destekleyen Sivas Belediyespor'a da teşekkür ediyorum" dedi.

Törende Bitexen Sivasspor Kadın Futbol Takımı futbolcuları Sıla Arslan, Zeynep Yeşil, Rojin Atgun, Teona Sukhashvili, Mariam Danelia, Rana Gürlek, Yağmur Çetin, Ümmühan Susuz, Hatice Küçükyıldız, Zeynep Cesur, Melisa Özdamar, Tülin Akpınar, Tuğba Doğan, Pınar Yiğit, Yağmur Şimşek, Esra Güzlük, Mervenur Kılıçaslan, Aslı Nazlı Bozkurt, Figen Naçar, Nino Chkmartishvili, Megi Ejibia, Kader Şimşek, Büşra Yılmaz ve Narami Daniala kendilerini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.