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Sivasspor, Göztepe maçına hazır

Sivasspor, Göztepe maçına hazır
AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Göztepe ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde ise çıkış koşuları yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra İzmir'e giderek kampa girecek.

Göztepe ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 17.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

Sivasspor, Göztepe maçına hazır

Sivasspor, Göztepe maçına hazır

Sivasspor, Göztepe maçına hazır

Sivasspor, Göztepe maçına hazır

Sivasspor, Göztepe maçına hazır

Sivasspor, Göztepe maçına hazır

Sivasspor, Göztepe maçına hazır

Sivasspor, Göztepe maçına hazır

Sivasspor, Göztepe maçına hazır

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AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Göztepe, Spor, Haber

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