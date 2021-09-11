Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, sabah yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda top kapma, pas ve pres çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmasıyla son buldu.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Mücadelede hakem Halis Özkahya görev yapacak.