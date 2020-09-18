Sivasspor'dan Antalyaspor'a geçmiş olsun mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivasspor'dan Antalyaspor'a geçmiş olsun mesajı

Antalyaspor'da yapılan korona virüs testi sonucunda bir futbolcu ve personelde pozitif vakaya rastlanılmasının ardından DG Sivasspor Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sivasspor'dan Antalyaspor'a geçmiş olsun mesajı
18.09.2020 23:02 | Son Güncelleme: 18.09.2020 23:15

Antalyaspor'da yapılan korona virüs testi sonucunda bir futbolcu ve personelde pozitif vakaya rastlanılmasının ardından DG Sivasspor Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Antalyaspor. Kovid-19 testi pozitif çıkan Antalyaspor futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Adnan Menderes Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Meryem Uzerli Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Milli Karar Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor'dan Antalyaspor'a geçmiş olsun mesajı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 23:15:37. #1.14#
title