Sivasspor'dan Antalyaspor'a geçmiş olsun mesajı Antalyaspor'da yapılan korona virüs testi sonucunda bir futbolcu ve personelde pozitif vakaya rastlanılmasının ardından DG Sivasspor Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Antalyaspor'da yapılan korona virüs testi sonucunda bir futbolcu ve personelde pozitif vakaya rastlanılmasının ardından DG Sivasspor Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Antalyaspor. Kovid-19 testi pozitif çıkan Antalyaspor futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" denildi. (İHA) Kaynak: İHA