Sivasspor'dan Antalyaspor'a geçmiş olsun mesajı
Antalyaspor'da yapılan korona virüs testi sonucunda bir futbolcu ve personelde pozitif vakaya rastlanılmasının ardından DG Sivasspor Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.
18.09.2020 23:02 | Son Güncelleme: 18.09.2020 23:15
Antalyaspor'da yapılan korona virüs testi sonucunda bir futbolcu ve personelde pozitif vakaya rastlanılmasının ardından DG Sivasspor Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Antalyaspor. Kovid-19 testi pozitif çıkan Antalyaspor futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA